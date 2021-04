L’ottava edizione di FabriJazz ad agosto cala i suoi assi, da Bosso a Wendel, poi il gran finale con Fresu e tanti big a dicembre

FABRIANO - L’ottava edizione di FabriJazz cala i suoi assi presentando dal 18 al 29 agosto eventi, concerti ed occasioni di apprendimento con i tanti musicisti ed insegnanti che animeranno la kermesse. L’evento, organizzato ancora una volta dall’Associazione Fabriano Pro Musica, con il patrocinio del Comune di Fabriano e in collaborazione con Amat, porterà in città il meglio del jazz italiano ed internazionale.



Tra gli ospiti di maggior prestigio della rassegna estiva il trio Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Massimo Popolizio, con l’ambizioso progetto “Shadows, le memorie perdute di Chet Baker”. Un racconto in musica per narrare “Le memorie perdute” diario di una vita scritto dallo stesso musicista americano e ritrovato dieci anni dopo la morte del James Dean dei musicisti. Da questa ispirazione, dalla scintilla scritta del progenitore del cool jazz, ecco che le note di Baker verranno restituite dalla tromba di Fabrizio Bosso e le sue parole recitate dalla voce di Massimo Popolizio tra leggenda e talento, eccessi e tormenti. Altro grande evento l’esibizione dei maestri ospiti di questa edizione di FabriJazz Ben Wendel (sassofonista nominato ai Grammy Awards), Ares Tavolazzi (ex bassista degli Area), Giovanni Giorgi, Judy Niemack e Wolfgang Köhler che porteranno in scena la storia del jazz riarrangiando e stravolgendo gli standard del genere tra classico e moderno. Spazio anche per l’apprendimento, con i corsi previsti dalla kermesse che si terranno all’interno del complesso monumentale di San Benedetto affiancati dall’Orchestra Concordia. Al termine del percorso anche l’esibizione (sempre ai giardini del Poio) della FabriJazz Big Band.

Nel cartellone più di una occasione per mettere a confronti stili e approcci diversi. Non solo musica e corsi perché il sito di FabriJazz si rifà il trucco e lancia una nuova versione. Una nuova forma, più accogliente e capace di rispondere alle tante richieste di partecipazione che stanno arrivando anche dall’estero. Nuovo sito, stesso url, ma contenuti aggiornati e più in linea con la crescita della rassegna jazzistica. La nuova forma di https://www.fabrijazz.it è stata costruita dalla C3DM. Presente nel sito una versione inglese per rendere l’accesso fruibile e internazionale la prenotazione di eventi e corsi.

Dopo un agosto intenso, la coda invernale a dicembre con il gran finale sul palco del teatro Gentile di Fabriano con lo spettacolo di Paolo Fresu “Heroes – A tribute to David Bowie”. Il 19 dicembre l’artista porterà sulle assi del teatro fabrianese la musica del Duca Bianco, accompagnato da giganti del calibro di Petra Magoni, Gianluca Petrella, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli e Christian Meyer.

