La Diablo Swing Orchestra â€‹dalla Svezia al palco del Sonic Room

FABRIANO -Dalla Svezia in arrivo sul palco del Sonic Room di Fabriano (via Buozzi) la Diablo Swing Orchestra, un ensemble che per la prima volta calcherà i palchi tricolore. Ben quattro le date italiane, il primo maggio al Revolver Music Hall di San Donà di Piave (Venezia), il giorno successivo al Legend Club di Milano, il 3 maggio al Cycle Club di Calenzano (Firenze) e finalmente oggi, sabato 4 maggio, nella città della carta. Ma perché questo nome? La band ha svelato il significato facendo riferimento ad un’omonima orchestra svedese condannata per la sua musica ai tempi dell’Inquisizione. Una musica capace di miscelare swing, progressive, gospel, jazz, bluegrass, metal, pop, musica classica e qualunque altro genere che possa dare plus reali alla propria ricerca musicale.A rendere ancora più particolare questa miscela di energia e follia, anche strumenti che con il rock hanno poca familiarità. Sul palco infatti spazi anche per un violoncello, una tromba ed un trombone. Il loro ultimo disco, “Pacifisticuffs”, è il primo in studio con la nuova cantate e front woman Kristin Evegard. Un progetto che incanta, con brani immediati ma che mantengono la tradizione della band, con attenzione e cura verso i minimi dettagli. La Diablo Swing Orchestra è composta da Daniel Hakansson (chitarre, voce), Pontus Mantefors (chitarre, synth, effetti), Kristin Evegard (voce, piano), Anders Johansson (basso), Johannes Bergion (violoncello), Martin Isaksson (tromba), Dabiel Hedin (trombone), Johan Norback (batteria). Apertura porte ore 21,30, ingresso allo spettacolo 20 euro. Dopo il live dj set con Benty Dj.