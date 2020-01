The Black Blues Brothers al Gentile Un pieno di energia travolgente

FABRIANO - L’energia travolgente di The Black Blues Brothers giunge domenica 12 gennaio al Teatro Gentile di Fabriano per la stagione promossa dal Comune con l’Amat e il contributo di Regione Marche e MiBact. Dopo il successo di pubblico e di critica ottenuto in tutta Europa, tornano in Italia, i cinque scatenati acrobati/ballerini che uniscono la fisicità e la plasticità dei movimenti che richiamano le loro origini africane al sound inimitabile del Rhythm & Blues, dando vita a uno spettacolo acrobatico, dinamico, comico e musicale per tutta la famiglia. I Black Blues Brothers sono stati ospiti del Principe Alberto per la cena di gala dei Rolex Master di Tennis allo Sporting Club di Monte Carlo. L’enorme successo riscosso ovunque è valso agli acrobati l’invito alla celebre trasmissione francese Le plus grand cabaret du monde, considerata il top per queste forme artistiche, dove sono stati salutati con una standing ovation. Lo spettacolo, scritto e diretto da Alexander Sunny, ha le coreografie di Electra Preisner e Ahara Bischoff e le scenografie di Siegfried e Loredana Nones e Studiobazart.

Informazioni: Teatro Gentile 07323644. Inizio dello spettacolo alle ore 17. © RIPRODUZIONE RISERVATA