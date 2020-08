Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti sono in finale

MACERATA - La serata di venerdì 28 agosto di Musicultura allo Sferisterio di Macerata ha visto sul palco gli otto finalisti: Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti, H.E.R., Senna, Hanami e La Zero. Al termine le votazioni del pubblico hanno promosso per disputarsi il podio finale sabato 29 agosto Fabio Curto, Miele, Blindur, I Miei Migliori Complimenti. A quest’ultimo è andato il premio Nuovo Imaie di 15mila euro per realizzare un tour. Inoltre, premio dell’Afi (Associazione Fonografici Italiani) a Blindur e Targa per il miglior testo da parte degli studenti delle Università di Macerata e Camerino a Miele. Sul palco, inoltre, Tosca ha chiesto un brano a Enrico Ruggeri presente come conduttore, Sobral ha rivelato che ha imparato l’italiano grazie a Luca di Pesaro che era con lui a Maiorca per l’Erasmus e Massimo Ranieri che ha citato varie volte Fabio, un autore fuori dagli schemi marchigiano annunciano anche sta lavorando a un varietà da portare su Rai3. © RIPRODUZIONE RISERVATA