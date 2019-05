L'ex tronista Colloricchio fa sesso in diretta all'Isola dei Famosi spagnola: bufera

di Alessio Esposito

Un italiano si è reso protagonista di una scena dall'alto contenuto di sensualità nell'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi. Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e Donne, è stato travolto dalla passione per Violeta Mangriñan sotto lo sguardo indiscreto delle telecamere di Supervivientes. Le immagini hanno rapidamente fatto il giro dei social e lasciano poco spazio all'immaginazione. I due giovani, non curanti delle telecamere, hanno avuto un rapporto sessuale davanti a milioni di telespettatori.Violeta Mangriñan, che a sua volta ha partecipato all'edizione spagnola di Uomini e Donne, ha cominciato il reality da fidanzata, ma non ha saputo resistere al fascino italiano-argentino di Fabio Colloricchio. Intanto sul web monta la polemica, fra utenti indignati per la condotta dei due giovani, ma anche contro la produzione di Supervivientes, che ha mandato in onda le immagini senza alcun riguardo per i minori.