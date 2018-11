Fabio Basile rivela «Mi sono innamorato Ecco di chi si tratta»

di Emiliana Costa

e la rivelazione a Verissimo: «». Il campione olimpico di judo, appena uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, ha svelato auna novità nella sua vita affettiva. Tanti fan del reality condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, hanno pensato che Basile abbia avuto un debole nella Casa per, la gemma castana delle Donatella. Ma oggi a Verissimo ha raccontato la sua verità.«Sono innamorato - avrebbe affermato - ma non di Giulia Provvedi. Mi sono immanorato perso diOra lei è a Tokyo per allenarsi». E Fabio sembra far sul serio: «Ci sentiamo molto spesso. Vedrete in futuro, ho le idee chiare. In passato ho avuto delle relazioni che sono andate male con delle ragazze fantastiche. Sono tornato anche indietro a volte, ma se non scatta la scintilla... Io credo nel colpo di fulmine, come è successo con Daria. Il 28 novembre».Fabio Basile ha parlato anche del momento peggiore della sua vita: «È stato un periodo bruttissimo. Mi ricordo tutto di quel periodo, i pianti di mia madre, tutto. Mi diedero 3 giorni di vita e invece sono qui. Vorrei tanto ringraziare il medico, l’unico che ha capito la cura giusta che mi ha salvato la vita. Mia madre mi ha detto che ha usato un antibiotico degli anni 70. Mi sono rimasti dei segni da quell’esperienza, sulla fronte e sulla schiena, di cui in tanti mi hanno chiesto anche attraverso i social».