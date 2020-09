“Castelli d’Aria”, concerto organistico a Montemaggiore al Metauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMAGGIORE AL METAURO – Domenica 27 settembre, alle ore 18.15, nella Chiesa di Santa Maria del Soccorso di Montemaggiore al Metauro, secondo appuntamento del festival “Castelli d’Aria – Itinerari organistici nella Val Metauro”, alla sua XIV edizione, promosso dall’associazione culturale “Il Laboratorio Armonico” di Fano in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, con il sostegno della Regione Marche (assessorato alla Cultura) e dei Comuni ospitanti gli eventi (Cagli, Colli al Metauro, Fano, Pergola, San Lorenzo in Campo e Terre Roveresche) e con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, di “Flaminia Nextone DCE della Via Flaminia”, del Comitato provinciale Unpli (Unione nazionale delle Pro loco d’Italia) e dell’Istituzione Teatro comunale di Cagli.Protagonista sarà l’organista, pianista e cembalista Fabiana Ciampi, che si esibirà su un piccolo ma interessante organo “positivo” costruito sui modelli barocchi italiani da Mirko Baltico nel 2008. Il concerto vedrà anche la partecipazione del giovane flautista Andrea Vangi, che proporrà alcune composizioni barocche al flauto ‘traversiere’ (questo il nome dell’antico flauto ligneo), accompagnato dall’organo.La Chiesa di Santa Maria del Soccorso, di origine quattrocentesca e più volte rinnovata nel tempo, sorge nel punto più alto del centro storico, condizione che permette ai visitatori di godere la spettacolare vista su tutta la valle e sulla costa.La capienza per il concerto è di 85 posti, distanziati in base alle normative anti Covid vigenti. L’ingresso è libero. E’ consigliabile prenotare il proprio posto nella sezione dedicata sul sito eventbrite (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-castelli-daria-fabiana-ciampi-in-concerto-a-montemaggiore-al-metauro-122215053515). I posti non prenotati verranno assegnati sul posto.