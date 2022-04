Ezra Miller arrestato per aggressione: l'attore di "The Flash" ha colpito una donna in testa con una sedia

Ezra Miller è stato arrestato alle Hawaii per la seconda volta nel giro di un mese. L'accusa questa volta è di aggressione aggravata. L'attore, che interpreta il super eroe "The Flash", ha avuto una discussione durante una festa in un'abitazione privata e quando gli è stato chiesto di andare via, ha scagliato una sedia colpendo e ferendo una donna alla testa. L'incidente è avvenuto in una residenza privata nel distretto di Puna, vicino alla città di Pāhoa.

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Morto Morgan Stevens, star di Saranno Famosi e Love Boat: trovato... IN MANETTE Attore di Gomorra arrestato: nella serie faceva il... L'ARRESTO Attore di Gomorra arrestato per spaccio: Salvatore Abbruzzese... LOS ANGELES Il re del porno arrestato per stupro: quattro donne accusano Ron...

Cosa è successo

Questo il rapporto della polizia, pubblicato dalla Cnn. «Durante il corso delle indagini, la polizia ha stabilito che l'individuo, in seguito identificato come Ezra Miller, si è arrabbiato dopo che gli è stato chiesto di andarsene e, secondo quanto riferito, ha lanciato una sedia, colpendo una donna di 26 anni sulla fronte, provocandole un taglio». Secondo la polizia, la donna ha poi rifiutato le cure. Il mese scorso Ezra Miller è stato arrestato a Hilo, nelle Hawaii, e accusato di condotta disordinata e molestie dopo un incidente in un bar. La polizia ha spiegato che Miller è stato poi rilasciato dal carcere in attesa di ulteriori indagini. L'uscita di "The Flash" è attualmente prevista per l'estate 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA