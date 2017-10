Greggio attacca la Parodi dopo il flop di Domenica In: "Via dalla tv"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un attacco diretto a Striscia la Notizia dove non è passato inosservato il clamoroso flop diha preso di miraIl giornale satirico ha dedicato un servizio alla fallimentare prima puntata delle sorelle e il conduttore ha voluto affondare il colpo in riferimento a un momento in cui Cristina lava i piatti: «Ha sbagliato elettrodomestico, dovrebbe mollare la televisione e prendere lavastoviglie: è una gag patetica, si vede chiaramente che la parodessa non ha mai sciacquato un tegame in vita sua».LEGGI ANCHE ---> LA GAFFE DI CRISTINA PARODI: "NON DICE DOMENICA IN, MA..." Poi prosegue: «"E allora ci facciamo portavoce del pensiero di milioni di massaie veraci: Cristina ma vai a...., ma vattela a...». Insomma un brutto inizio per le due sorelle che dovranno cercare di recuperare la prossima Domenica, anche se con il vortice di polemiche che si è creato non sarà impresa facile.