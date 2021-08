Eurovision song contest: Pesaro adesso ci crede, è nella rosa delle cinque finaliste

PESARO - I Maneskin con la loro "Zitti e buoni" hanno vinto l'Eurovision song festival 2021 e regalato all'Italia la possibilità di ospitare l'edizione 2022. E Pesaro continua nel suo sogno di esserne la sede. La città di Rossini ha infatti passato anche la seconda scrematura tra le città partecipanti ed è tra le cinque finaliste insieme a Milano, Torino, Bologna e Rimini.

Lo annunciato il sindaco Matteo Ricci con un post su facebook: "Pesaro Eurovision Song Contest: il sogno continua [🤩]. La nostra città si gioca il rush finale con Milano, Torino, Bologna e Rimini! Erano 17 le città che hanno manifestato interesse per ospitare il prestigioso evento musicale. È una gioia apprendere oggi che il Comune di Pesaro è entrato di diritto nella fase e nel rush finale delle 5 città in lizza per raggiungere questo grande obiettivo. Proveremo a giocarci tutte le nostre importanti carte, credendoci con determinazione fino in fondo [💪] [🎵]"



Ultimo aggiornamento: 14:45