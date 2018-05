Eurovision 2018: Vince Israele con Netta. Ermal Meta e Fabrizio Moro al quinto posto

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Israele vince la 63ma edizione dell’la cantantedà appuntamento al prossimo anno a Gerusalemme. L', con 308 punti complessivi dalla giurie e dal televoto, si classifica al quinto posto grazie al duocon il brano "".I vincitori dell'ultimo festival di Sanremo sono stati gli ultimi a salire sul palco, la loro è stata una performance intensa, con i testi del loro brano in sovraimpressione e in diverse lingue. A far balzare in alto i due cantanti italiani è stato il televoto, mentre dalle giurie sono arrivati solo 59 punti: l'Albania è stato l'unico paese ad attribuire il massimo dei voti, la Repubblica di San MArino ne ha dati solo quattro.Al secondo Cipro, Eleni Foureira e "Fuego". Medaglia di bronzo per l'Austria, Cesár Sampson con "Nobody but you" e quarto classificato Michael Schulte (Germania) con "You let me walk alone".