Eurovision 2024: quando e dove vederlo, Angelina Mango tra i favoriti alla vittoria, la scaletta e come votare

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2024. Si parte martedì 7 maggio con la prima semifinale e giovedì 9 maggio con la seconda semifinale. La finale è invece in programma sabato 11 maggio a Malmö, in Svezia dove si sfideranno i 37 paesi in gara. Per l'Italia ci sarà Angelina Mango che si esibirà due volte: durante la seconda semifinale e durante la finale.

La cantante lucana è anche tra i favoriti alla vittoria secondo i pronostici dei bookmaker. Alla fine di ogni singola semifinale verrà pubblicata la classifica parziale. Ecco la guida completa su tutto quello che c'è da sapere sull'evento giunto alla 68esima edizione.

I Paesi del'Eurovision

Sono 37 in tutti i Paesi che si sfideranno per il titolo. I primi 15 Paesi si esibiranno nella prima semifinale di martedì 7 maggio, mentre giovedì 9 maggio saliranno sul palco della Malmö Arena in 16.

Alla finale partecipano i primi 10 classificati della prima serata, i primi 10 della seconda, i Big 5 ammessi di diritto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna in qualità di fondatori della kermesse) e la Svezia, paese ospitante e vincitore dell'ultima edizione. Per la prima volta nella storia dell'Eurovision anche i paesi già qualificati per la finale potranno esibirsi durante le semifinali.

Eurovision, la scaletta della prima semifinale di martedì 7 maggio

Cipro: Silia Kapsis, Liar

Serbia: Teya Dora, Remonda

Lituania: Sylvester Belt, Luktelk

Irlanda: Bambie Thug, Doomsday Blue

Regno Unito: Olly Alexander, Dizzy

Ucraina: Alyona Alyona & Jerry Heil, Teresa & Maria

Polonia: Luna, The Tower

Croazia: Baby Lasagna, Rim Tim Tagi Dim

Islanda: Hera Björk, Scared of Heights

Germania: Isaak, Always on the Run

Slovenia: Raiven, Veronika

Finlandia: Windows95Man, No Rules!

Moldavia: Natalia Barbu, In The Middle

Svezia: Markus & Martinus, Unforgettable

Azerbaijan: Fahree feat e Ilkin Dovlatov, Özünlə Apa

Australia: Electric Fields, One Milkali (One Blood)

Portogallo: Iolanda, Grito

Lussemburgo: Tali, Fighter

Eurovision, la scaletta della seconda semifinale di giovedì 9 maggio

Malta: Sarah Bonnici, Loop

Albania: BESA, TITAN

Grecia: Marina Satti - ZARI

Svizzera: Nemo - The Code

Repubblica Ceca: Aiko - Pedestal

Francia: Slimane - Mon amour

Austria: Kaleen - We Will Rave

Danimarca: SABA - SAND

Armenia: LADANIVA - Jako

Lettonia: Dons - Hollow

Spagna: Nebulossa - ZORRA

San Marino: MEGARA - 11:11

Georgia: Nutsa Buzaladze - Firefighter

Belgio: Mustii - Before The Party’s Over

Estonia: 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Italia: Angelina Mango - La noia

Israele: Eden Golan - Hurricane

Norvegia: Gåte - Ulveham

Olanda: Joost Klein - Europapa

Angelina Mango

Angelina Mango si prepara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia con “La noia”, brano che ha trionfato alla 74ª edizione del Festival di Sanremo e che ha raggiunto il maggior numero di stream su Spotify tra le canzoni in gara in questa nuova edizione di Eurovision. La cantante si esibirà sia il 9 maggio che sabato 11 maggio.

Con otto dischi di platino, due dischi d'oro e oltre 374 milioni di stream audio e video, la cantautrice ha dato il via alla sua corsa verso Malmö e ha mosso i primi passi nel mondo eurovisivo prendendo parte ai principali pre-party di Eurovision.

Angelina Mango si è esibita con “La noia” - che ha raccolto oltre 113 milioni di stream audio e video - a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo.

I favoriti dei bookmaker

L’Italia si presenta all’edizione 2024 tra le nazioni favorite per la vittoria, con Angelina Mango e “La Noia”: la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo vede abbassare la quota del suo successo da 5 a 4 per gli esperti di Planetwin365 e Snai.

A dominare al omento è la Croazia, prima a 2,75 su William Hill con Baby Lasagna e la sua “Rim Tim Tagi Dim”, e la Svizzera, seconda a 3,50, con Nemo e la canzone “The Code”.

Tra gli outsider spicca l’Ucraina, data vincente a 6, con l’Olanda proposta a 11, mentre è invece remoto il bis della Svezia padrone di casa, a 50, con il colpo a sorpresa di San Marino, in gara con Megara, fissato a 75 volte la posta.

Angelina Mango nei club 2024

Il 31 maggio esce il nuovo album di Angelina "Poké melodrama". ll tour “Angelina Mango nei club 2024” che si terrà in autunno sarà preceduto da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa, a cui si aggiunge il live al Brava Madrid Festival di Madrid il 20 settembre: la cantautrice si esibirà al Sea Star Festival di Umag (Croazia - 25 maggio), al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (UK - 22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (Svizzera - 27 giugno), al Gozo Festival di Santiago De Compostela (Spagna - 6 luglio), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio), al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo - 2 agosto) e infine al Brava Madrid Festival di Madrid (Spagna - 20 settembre).

A ottobre comincerà “Angelina Mango nei club 2024”, il tour prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui le date doppie di Roma (11 e 12 ottobre), Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), oltre ai live di Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina è attesa anche a Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre), dove porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica.

Dove vedere l'Eurovision 2024

Le semifinali andranno in onda martedì 7 e giovedì 9 maggio in prima serata su Rai Due a partire dalle 21. Durano circa due ore e 30 minuti. Saranno precedute da due anteprime dalle 20.15 alle 20.30. Si potranno seguire le semifinali anche in contemporanea su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre.

C'è anche la possibilità di vedere tutto in streaming senza commento sul sito ufficiale eurovision.tv, mentre la finale, invece, andrà in onda sabato 11 maggio alle ore 20.40 su Rai Uno e in contemporanea su RaiPlay.

La radio ufficiale è Radio 2 che si potrà vedere anche in video sul canale 202 del digitale terrestre e tivùsat.