Sauna in campagna, in una capanna o in grotta. Oppure nella foresta a meno che non preferiate farla in mezzo al mare. In ogni caso un’unica destinazione: l’Estonia, la più a nord delle repubbliche baltiche, divenuta negli ultimi anni apprezzata meta turistica per il suo eccezionale mix di storia e innovazione e che, nel 2023, gioca il jolly: appunto la tradizione della sauna.

L’anno della sauna vuole promuoverne l’usanza, la saggezza e le pratiche, incoraggiando la scienza e la ricerca sui benefici che produce. La capitale dell’Estonia, Tallin, è raggiungibile dalle Marche grazie ai voli con l’hub di Monaco di Lufthansa in partenza dell’aeroporto di Ancona. Il viaggio di andata consente di partire alle 6.05 dal Sanzio e di arrivare a Tallin alle 12.35 con lo scalo appunto a Monaco; più lungo il ritorno con partenza alle 7.05 e arrivo alle 16.10. Biglietti da 216 euro con 23 kg di bagaglio in stiva e 8 a mano.



La tradizione



La pratica estone della sauna è complessa e racchiude in sé diverse tipologie realizzate nel tempo con differenti scopi benefici: dall’esfoliazione del corpo alla cura delle vie respiratorie. La più tradizionale è la smoke sauna, con i suoi aromi di legno affumicato, rami di betulla e miele. Tra l’altro è la tipologia che consente una rapida immersione nel laghetto ghiacciato antistante la struttura. Se poi alla sauna volete abbinare la particolarità ecco l’igloo sauna di Kõrvemaa, le capanne nido d’ape come la Voose Päikesekodu o le saune di ghiaccio. Insomma, un tour tra le saune può essere veramente una esperienza indimenticabile. A renderlo più agevole, due iniziative promosse per il 2023. La Saunamaraton Otepääl è una maratona che si svolge nel mese di febbraio a Otepää, nel sud dell’Estonia, con lo scopo di promuovere e preservare la cultura estone della sauna oltre ad essere un’opportunità per offrire esperienze nuove e inaspettate. Quest’anno si svolgerà il 17 e il 18 febbraio 2023. L’esperienza consiste in una maratona di tutte le saune di Otepää che prevede di trascorrere almeno 3 minuti in ciascuna di esse ed eleggere un membro del proprio team (formato da 4 persone) incaricato di fare il bagno nei laghetti ghiacciati. Il prezzo del biglietto è di 150 euro a squadra. Il secondo appuntamento è la World Sauna Race che si svolge a Tallinn il 3 giugno. I partecipanti ricevono una mappa di Tallinn con un elenco di saune da scovare per sperimentare il leil (“vapore della sauna”) e tornare al traguardo entro la fine della giornata per votare le saune preferite. In questo caso, sarà possibile ammirare una grande varietà di saune particolari e meravigliose, anche in luoghi interessanti che normalmente non sono accessibili.

Le mete



Ci sono anche mete sempre disponibili: il Paunküla Welfare Centre dove è possibile nuotare in un laghetto di ghiaccio per poi riposarsi in sauna e pernottare in un’accogliente capanna di legno e il Klaara-Manni Countrywoman’s con stufa per sauna riscaldata a legna in grado di garantire un’esperienza autentica.

Ma già che siete arrivati in Estonia è il caso di andare alla scoperta di due straordinarie città in cui storia e innovazione si mescolano: Tallin, patrimonio mondiale dell’Unesco, il cui centro medioevale è uno dei meglio conservati al mondo e Tartu nel sud del paese, la più antica città baltica, sede della prima università del nord Europa.