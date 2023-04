Eros Ramazzotti, il video del twerk al concerto diventa virale. I fan: «È stato tutto così trash»

Eros Ramazzotti come non l'avete mai visto. Un video condiviso da un utente su TikTok mostra il cantautore durante un suo concerto in atteggiamenti esilaranti che, tra le altre cose, esegue un twerk in mezzo al pubblico.

«Tua madre ti trascina al concerto di Eros ed è tutto così trash», si legge a corredo del video che ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni.

Eros Ramazzotti il video del twerk

Eros Ramazzotti sta vivendo un periodo positivo e ricco di sorprese, sia nella sfera privata che in quella lavorativa. Il cantautore, infatti, è ufficialmente diventato nonno per la prima volta e pare che per quanto riguarda l'amore ci sia una nuova fiamma, al momento segreta, nella vita di Eros.

Tutto bene anche sul lavoro. Il cantautore sta portando avanti il suo tour nei palazzetti italiani e europei. E su TikTok è stato condiviso un estratto del concerto in cui Eros appare divertito e scatenato.

Il neo nonno, tra una strofa e l'altra, si volta di spalle verso il pubblico twerkando in modo esilarante. Con lo sguardo serio ma divertito, esegue delle mosse che lo hanno reso oggetto di discussione tra gli utenti del social cinese.

I commenti

«Adesso capite perché lo amo così tanto?», ha scritto qualcuno. «C'ero anche io in questo concerto, è stato fenomale», ha commentato qualcun altro. E ancora: «Il concerto di Eros Ramazzotti è uno dei ricordi più belli che ho soprattutto perché l'ho vissuto con la mia mamma», si legge.

Il video sembrerebbe un invito, dunque, a precipitarsi a un concerto di Eros Ramazzotti che oltre a commuovere strapperà sicuramente un sorriso agli adulti e ai giovani.