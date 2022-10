Eros Ramazzotti, al concerto trova la sosia di Michelle Hunziker e la corteggia: il video fa impazzire il web

Eros Ramazzotti si appresta a diventare nonno, ma per lui è tempo di continuare il suo tour in giro per l'Italia. Dopo il gender reveal organizzato da Aurora Ramazzotti che ha riunito tutta la famiglia, papà Eros vola ad Agrigento per esibirsi dalla Valle dei Templi. Ma il colpo di scena è dietro l'angolo. E il cantante inscena un siparietto simpatico con una fan, sosia della sua ex moglie Michelle Hunziker.

«Vieni più gnocca»

Dopo aver cantato una delle sue hit, a Eros Ramazzotti cadono gli occhi sul pubblico, dove trova un volto piuttosto familiare. Il cantante osserva una piccola fan in prima fila notando una certa somiglianza con Michelle Hunziker. A quel punto la gag è servita. «Ti sei rimpicciolita però» le dice scherzando Eros, sporgendosi dal palco per guardarla meglio. Poi chiede al regista di riprenderla, in modo che tutti possano vederla sul maxi schermo alle sue spalle, e continua: «Michelle, che bella! Però tu hai gli occhi azzurri, lei mica ce li ha azzurri. Secondo me tu vieni più gnocca. Però stai attenta, non ti fidare degli uomini».

La battuta

Tra il pubblico scoppia la risata per una gag non programmata. Ma l'ultima frase di Eros Ramazzotti, anch'essa una battuta, rivela qualcosa di più... «Non ti fidare degli uomini», dice alla piccola fan facendo intuire come Michelle Hunziker, legata al cantante per 7 anni - fino al 2002 - abbia sofferto per la fine del loro matrimonio. Una dichiarazione tra le righe che sfocia nel gossip, nel quale i due sono stati spesso protagonisti nell'ultimo periodo. Tra loro, infatti, i rapporti sono tornati ad essere ottimi da qualche anno a questa parte e recentemente si sono fatti vedere più volte insieme, anche ad un concerto del cantante romano. Un riavvicinamento che ha fatto sognare i fan della coppia che già prospettavano un ritorno di fiamma. Ma molto probabilmente è da contestualizzare nel contesto della gravidanza di loro figlia Aurora. Visto che gli ultimi rumors e indiscrezioni vedono Michelle Hunziker sempre più vicina all'altro suo ex marito: Tommaso Trussardi

Il video virale

Il simpatico siparietto è stato ripreso da molti fan nel pubblico e le immagini sono subito diventate virali su TikTok, raggiungendo migliaia di visualizzazioni e chissà se sarà arrivato anche a Michelle Hunziker, che senza dubbio si sarà fatta una sonora risata.