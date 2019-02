«Come si chiamava Warhol?»: l'assurda risposta della concorrente /Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Clamorosa gaffe a, il programma condotto da. «Qual'era il nome del celebre pittore e artista contemporaneo?». La domanda - direte voi - è anche troppo semplice per essere presentata in un telequiz dove si vincono dei soldi. Chi è che non sa come si chiamava Warhol, icona della Pop art ed uno dei più influenti artisti del XX secolo? E invece - udite, udite - c'è qualcuno che non lo sa, come la confusa concorrente dell'che di fronte alla domanda di Flavio Insinna ha risposto candidamente: «Paolo».Un telespettatore ha ripreso il video e l'ha postato sui social commentando: «Qui si fa la storia della televisione». Ah, comunque si chiamava Andy.