Enzo Salvi, scappato il pappagallo Jerry. Il disperato appello dell'attore sui social: «Aiutatemi a ritrovarlo»

Volato via Jerry, l'amatissimo pappagallo, di Enzo Salvi, il noto attore romano meglio conosciuto come "er cipolla" che, pochi minuti fa, ha lanciato un appello disperato sui social per ritrovarlo. "Amici, ha scritto, avevo Jerry sulla spalla ma si è staccata la pettorina ed è volato via". E poi, "E' stato avvistato su un terrazzo da dove, però, è volato via di nuovo. La zona è quella di Ostia Lido tra Viale Stiepovich e Via delle Azzorre". Infine, viene indicato un numero telefonico da contattare. "Se lo avvistate, vi supplico, comunicatelo al numero 342 0591303". Così, mentre le ricerche continuano con le pagine social dell'attore prese d'assalto dai fan preoccupati, si spera che la vicenda possa concludersi presto e nel migliore dei modi. Il pappagallo, un cacatua delle molucche, ha un anello inamovibile e regolare microchip.







Ultimo aggiornamento: 19:04

