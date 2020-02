Ruggeri e Guaccero tornano in tv con "Una storia da raccontare", ripercorrendo la storia di Sanremo

Ultimo aggiornamento: 16:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo ildi ascolti e sul web della prima edizione, torna sabato 15 febbraio in prima serata su Rai 1 “”, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, con 4 nuove puntate speciali. All’indomani del Festival dei record,torna protagonista del primo appuntamento, in cui saranno 6 le storie dei cantautori che con il loro passaggio sul palco dell’Ariston hanno scritto pagine indelebili.LEGGI ANCHE:Dacon la sua “Vita spericolata”, ade i “24.000 baci” e “Chi non lavora non fa l’amore”, passando per il recordman di vittorie della kermessecon pezzi come “Nel blu dipinto di blu” e “Dio, come ti amo” e, autore di brani straordinari come “E non finisce mica il cielo” interpretata dao “Le notti di maggio” presentata da, entrambe vincitrici del Premio della Critica; e ancora,, sul podio sanremese con le sue “Canzone per te” e “Lontano dagli occhi”, fino a “Ciao amore ciao” che segnò l’unica, drammatica partecipazione dial Festival.Nel ruolo di narratore, il cantautore, conduttore e “storyteller” avvincente, che conmetterà insieme parole e note, aneddoti e curiosità, filmati e testimonianze, canzoni e momenti memorabili, per raccontare una storia musicale che appartiene a tutti noi. Big e giovani cantautori interpreteranno dal vivo i celebri brani di questi artisti, sostenuti da una grande band diretta da, davanti alle ottocento persone del pubblico dell’Auditorium. Insieme a loro, amici, attori e personaggi dello spettacolo racconteranno il loro rapporto esclusivo con i cantautori e le loro canzoni.: Ermal Meta, Beppe Fiorello, Elio, Irene Grandi, Bugo, Leo Gassman, Serena Rossi, Paola Turci, Stefano Fresi, Fabrizio Moro, Patty Pravo, Renzo Arbore, Sergio Cammariere, Noemi, Giuliano Palma, Giusy Buscemi, Maldestro, i Decibel e Funk Off.Come sempre, il pubblico a casa sarà chiamato a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati agli artisti e ai loro intramontabili brani.tornerà sabato 22 febbraio con una puntata dedicata a, straordinaria interprete che quest’anno spegnerà le 80 candeline, il 29 febbraio sarà la volta degli indimenticabili e indimenticati, mentre l’ultimo appuntamento sarà sabato 7 marzo.Una storia da cantare è un programma scritto da Ernesto Assante, Gino Castaldo, Matteo Catalano, Alberto Di Risio, Angela Fortunato, Duccio Forzano, Pietro Galeotti ed Enrico Ruggeri. Con la regia di Duccio Forzano.