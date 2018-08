Enrico Papi torna in tv con “Guess my age” Ecco tutte le guest star

di Ida Di Grazia

Dopo il successo della passata edizione, dalarriva sula seconda stagione di "condotto daE’ sempre lui al timone del programma – in onda dal lunedì al venerdì alle 20.30 – che ha una sola regola: indovinare l’età di 7 sconosciuti. E, nelle prime 10 puntate, non mancherà un novità che ricorda la versione “vip” del programma, andata in onda nella passata stagione televisiva. Il concorrente in gara, infatti, sarà affiancato da un partner celebre che, insieme a lui, difenderà il montepremi iniziale di 100 mila euro e cercherà di indovinare l’anno di nascita di 7 persone mai viste prima. Tra le guest star: BNelle prime 6 manche, i concorrenti hanno a disposizione 6 indizi: la Canzone, un brano musicale uscito lo stesso anno di nascita dello sconosciuto; il Vip, la foto di un personaggio famoso che ha la sua stessa età; il Ricordo, il racconto di una aneddoto della sua vita; la Cronaca, un fatto di attualità che ha segnato il suo anno di nascita; lo Spettacolo, un evento del mondo dell’intrattenimento accaduto in quella stessa data; e lo Zoom, la possibilità di scrutare lo sconosciuto più da vicino. Ogni anno di differenza tra la risposta data dai concorrenti e la reale età dello sconosciuto fa assottigliare irrimediabilmente il premio in palio.Novità di questa stagione il bonus di 500 euro, che la coppia di concorrenti in gara potrà aggiudicarsi nelle prime 6 manche, ma solo e soltanto se indovina l’età esatta dello sconosciuto.Dopo aver provato a indovinare l’età dei primi 6 sconosciuti, la coppia di concorrenti si gioca il tutto per tutto nella sfida finale. Questa volta, per indovinare l’età esatta del settimo sconosciuto – il più enigmatico e misterioso – i concorrenti possono contare su 4 tentativi e altrettanti indizi: ad ogni errore il montepremi preservato fino a quel momento si dimezza inesorabilmente.