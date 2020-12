Enock Barwuah a Verissimo: «Quando parlo di Mario Balotelli ho paura di sbagliare. Lui reagisce così...». Oggi, il calciatore, fratello di Mario Balotelli, è stato ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha raccontato a cuore aperto la storia della sua famiglia.

«Con mio papà Thomas - spiega Enock - ho un rapporto di amicizia. Anche lui giocava a calcio, ha sempre creduto in me. Mi ha sempre appoggiato, è sempre stato la mia spalla. Anche mia madre Rose è un punto di riferimento. Mio fratello Mario Balotelli è il mio migliore amico. Quando parlo di Mario sono un po' in soggezione, perché ho paura di sbagliare. A volte mi rimprovera, dice che devo stare attento. Mi è dispiaciuto per la frase di Mario nella Casa, so che persona è lui. Chiedo ancora scusa, ma noi viviamo contornati da donne e Mario è la persona più buona del mondo».

Poi la sorpresa. Entra in studio Giorgia, la fidanzata di Enock. «Mi piacerebbe diventare papà, ma è ancora presto».

