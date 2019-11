Emma Marrone e Belen insieme a Tu sì que Vales, il commento della cantante dopo l'incontro

Emma Marrone sta promuovendo il suo disco "Fortuna" in giro per l'Italia e i programmi televisivi. È stata anche a "Tu sì que Vales" e ha incontrato Belen Rodriguez. La puntata è registrata, ma andrà in onda questa sera su canale 5. Tornata a casa, la cantante ha commentato sul suo profilo Instagram la sosta romana: «​Ho fatto un breve e intenso pit stop a Roma e poi capirete perché»​.

LEGGI ANCHE: Melissa Satta a Verissimo: «La crisi con Boateng? Non dirò mai di chi è la colpa»

Emma, la prima intervista dopo l'intervento: «Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre il dolore che provavo»

Emma è tornata al lavoro con ritmi frenetici e ha cominciato il tour promozionale del disco dopo aver preso una pausa dalla musica per lottare contro un tumore. Commentando il viaggio a Roma parla di «pit stop intenso» tra un viaggio e l'altro e aggiunge: «​Sono partita alle 7:30 da Palermo per poi ripartire alla volta di Milano. Adesso ho una visione. Il mio letto»​.

La giornata sarà stata intensa perché faticosa o perché per l'occasione c'è stato anche il tanto atteso faccia a faccia con Belen? Emma era fidanzata con Stefano De Martino prima che il ballerino si innamorasse della showgirl argentina e recentemente ha fatto notizia l'imitazione che la cantante ha fatto di Belen. La gag è diventata virale.

Ultimo aggiornamento: 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA