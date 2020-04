Carlo Conti, emergenza coronavirus: è in quarantena, spesa con la mascherina

Con l’emergenza coronavirus anche la “Corrida”, come molte altri programmi televisivi, è stato momentaneamente messo in pausa e il conduttore Carlo Conti è potuto tornare dalla sua famiglia. Conti infatti si è spostato da Roma a Firenze per trascorrere la quarantena assieme alla moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo.

Come accade per tutti, le uniche uscite, come dimostrano le immagini pubblicate da “Diva e donna”, sono quelle per far e la spesa e riempire la dispensa. Carlo naturalmente rispetta tutte le regole imposte dal decreto per l’emergenza, dalla distanza di sicurezza quando parla col negoziante all’indossare mascherina e guanti.

Un momenti di pausa dalla tv che grazie alla famiglia sembra per ora non pesare troppo al conduttore: “Sono qui che gioco con mio figlio Matteo e mi godo la mia famiglia – ha spiegato in un’intervista a “La Nazione” - leggo libri. Scorrono no stop sulla Tv gli aggiornamenti sulla situazione davvero difficile che stiamo vivendo ed è logico che l’attenzione molto sia concentrata lì. Penso anche ai programmi ma ora le priorità sono altre”.

Ultimo aggiornamento: 16:48

