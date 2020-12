Elisabetta Gregoraci abbandona il Grande Fratello Vip: «Ci sono delle cose che tornano indietro». Signorini non riesce a farle cambiare idea. Nonostante il presentatore abbia insistito più che con ogni altro concorrente, l'ex moglie di Briatore è irremovibile.

Il Grande fratello Vip si allunga fino a febbraio, questa decisione è stata un fulmine a ciel sereno per i Vip della casa che hanno avuto la possibilità di scegliere se restare o abbandonare il gioco.

Durante la diretta del grande fratello Vip di venerdì 4 dicembre, Elisabetta Gregoraci ha deciso di abbandonare il gioco. Andrà via lunedì: «Con grande onestà ti dico che questa è stata un'esperienza pazzesca, ma sono 85 giorni che non vedo mio figlio. La mia esperenza si interrompe qui perchè Nathan ha bisogno di me io ho bisogno di lui». Signorini però ne vuole parlare faccia a faccia. La Gregoraci va in studio.

Signorini sottolinea che si tratta di resistere solo un altro mese e mezzo. «Alfonso in realtà io ho ancora delle energie, non sono scarica, sento di poter dare qualcosa. Mi sento ancora più forte. Per me - spiega Elisabetta - è tutto innaturale, io quando ho iniziato credevo di restare 15 giorni al massimo, credimi che vado a letto e penso a Nathan, vado in bagno e piango pensando a lui. Ci sono delle cose che tornano indietro, io i natali con mia mamma me li ricordo tutti, io non voglio che lui dica o pensi...mi manca troppo. Non è pensabile per me. Questa è la mia decisione».

Signorini deve arrendersi: «Io rispetto e approvo la tua scelta che è la scelta di una mamma, guardando al futuro secondo me farebbe bene a te e Pierpaolo avere un giorno di confronto in cucurio». La Gregoraci accetta.

