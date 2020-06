Elisa, dal Karaoke al successo: «Facevo la parrucchiera, una ragazza si ammalò…»

Elisa racconta i suoi inizi al Karaoke di Fiorello. Adesso è una cantante famosa in tutto il mondo, ma a soli 15 anni, per caso, è finita nel famoso programma di Italia Uno, condotto con grande successo proprio da Fiorello.



Il suo ingresso nel mondo della musica, datato 1992, è stata una casualità. Lei lavorava come parrucchiera e una cliente ha avuto un malanno: “Ero parrucchiera – ha spiegato in un’intervista a “I Lunatici”, sulle frequenze di RadioDue - Una nostra cliente che cantava doveva andare al Karaoke. C'era fermento, veniva Fiorello a Gorizia. Ma questa nostra cliente, che era bravissima, poi si è ammalata all’ultimo momento. A due giorni dalla puntata le è venuto un febbrone e col mal di gola non poteva più cantare”.



Hanno partecipato anche la mamma e un amico e l’esperienza con Fiorello viene spesso ricordata: “Mia madre ha cantato “Ma la notte no”, il mio amico “Una splendida giornata” e io “Questione di feeling”, il brano che avrebbe dovuto cantare la nostra cliente. Ogni volta che rivedo Fiorello ci ridiamo”.





