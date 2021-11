Elisa Isoardi tra rabbia e speranza: «Sono in pausa forzata, vorrei tornare a lavorare»

Le sue parole hanno lasciato il segno. Elisa Isoardi a Domenica In, ospite di Mara Venier, confessa tra le lacrime: “Vorrei tornare a lavorare, sono in pausa forzata dal lavoro”. La bella 38enne dopo l’Isola dei Famosi forse pensava che Mediaset l’avrebbe accolta, ma così non è stato. Lontana pure dalla Rai si è ritrovata ‘disoccupata’. In tv ora si sfoga.

E da prima dell’estate che è distante dalla televisione: era il suo mondo e occupava interamente la sua giornata. Elisa Isoardi, quasi in lacrime, confessa: “Sono un po’ ferma ma ho fatto un sacco di cose ho fatto ciò che non riuscivo a fare quando facevo televisione. Dato che ho avuto questa pausa forzata ho fatto il giro d’Italia, sono andata dalla mia mamma, in montagna a camminare”.

