Elisa Isoardi, minestrina e coccole con l'orsacchiotto dopo la febbre

Elisa Isoardi e l'influenza: «Ho 39 di febbre». Ma la Prova del Cuoco non si ferma​

. A farne le spese la povera Elisa Isoardi che ieri è andata in onda con 39 di febbre e che, oggi, spera di veder calare il mercurio sul suo termometro. La conduttrice Rai ha raccontato sui social la sua giornata "bollente". Prima postando i gradi della sua temperatura corporea poi, dopo la trasmissione, ha raccontato delle cure amorevoli di sua madre.Con quel "39" che non ne voleva sapere di scendere: «Quando c’è mamma la febbre si sente un pochino di meno» aveva scritto nel tardo pomeriggio. Inutile riportare i commenti su Instagram dei suoi follower. Tutti, comunque, di incoraggiamento per l'ex compagna di Matteo Salvini.: «Gnammy! Menomale che domani (oggi 29 gennaio ndr) c’è "La prova del cuoco". Buonanotte ragazzi e grazie per tutti i messaggi carini che mi avete mandato». In primo piano una bella minestrina, brodo e stelline. Storie social finite? No, Elisa Isoardi regala un'altra immagine della sua intimità: «Quando non si è in piena forma è ammesso il lamento, sono ammesse le coccole ma cosa più importante...è ammesso dormire coi pupazzi». Accanto a lei, stavolta, c'è un piccolo elefante di peluche. Chissà se il piccolo "Dumbo" si sarà preso abbastanza cura della "regina dei fornelli".