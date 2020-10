Elisa Isoardi, incidente a Ballando con le Stelle. Todaro: «Ferma, ti fai male»

Elisa Isoardi in grossa difficoltà a Ballando con le Stelle. La conduttrice piemontese si è presentata in pista con il piede destro fasciato a causa di una forte tendinite. Milly Carlucci ha sorpreso tutti annunciando una prova a sorpresa: ai concorrenti il compito di improvvisare un ballo senza maestro, ascoltando il brano eseguito dalla band. Elisa Isoardi avrebbe dovuto prendere l'antidolorifico prima di esibirsi, ma la prova a sorpresa non le ha dato il tempo di farlo.

Elisa Isoardi, seconda a esibirsi, è entrata in pista zoppicando e ha spiegato: «Ho una tenditinite al piede destro, ma non ho preso ancora l'antidolorifico». La performance doveva comunque essere eseguita e il maestro Raimondo Todaro, in collegamento dalla Sala delle Stelle, si è raccomandato con la sua allieva: «Rimani ferma, non ti fare male».

