Eliana Michelazzo «Diffiderò Pamela Prati anch'io sono una vittima»

Dopo la puntata di ieri sera di Non è l'Arena, che ha visto la partecipazione dialla trasmissione condotta da, torna a parlaree lo fa con l'agenzia Adnkronos. «Ho intenzione di fare una diffida cautelativa bei confronti di Pamela Prati. Lei non mi può mettere sullo stesso piano delle Perricciolo, accusandomi senza prove fondate, quando sa benissimo che fu la Perricciolo ad architettare tutto», le sue parole.«Pamela Prati divenne direttrice onoraria della nostra agenzia e conoscendo tante persone dello spettacolo una volta mi passò la Ventura e le disse di darmi il numero che poi avremmo parlato di lavoro. Era una cosa lavorativa, che non c'entrava nulla con il Caso Mark Caltagirone. Fu la Prati che mi disse che visto che ero brava sui social e che la Ventura aveva tanti follower e poteva essere una persona con cui potevamo lavorare. Tutto qui», ha detto la Michelazzo.La Michelazzo difende la sua buona fede, dopo quanto detto ieri in trasmissione. «Una notte quando andai al mare insieme a Pamela Prati -racconta ancora Eliana - lei mi scrisse che era depressa perché diceva che Mark la trattava male e io le mandai un messaggio dove cercando di tirarla su e le scrissi 'di prendere le cose di petto' facendole capire che doveva sposarsi e lei mi rispose 'ho 60 anni'. Questo dimostra la mia buona fede».«Credo chee che avesse creduto all'esistenza di Mark Caltagirone perché l'ho vista stare male, era depressa e prendeva le gocce. Ma poi quando vai a fare delle foto con una persona e ti accorgi che non è Mark e vai dalla Toffanin e gli fai vedere ancora le foto di Marco di Carlo e anche a me non dici che quell'uomo con cui hai fatto le foto non era Mark allora qualche dubbio mi viene. Allora vuol dire che sei stata a gioco!».Quanto allesulle altre trasmissioni che si sono occupate della questione Mark Caltagirone, la Michelazzo afferma: «Anche Barbara D'Urso è stata una vittima di questa truffa. Quando andai da lei le ho dato tutto quello che avevo, tutte le chat affinché lei stesse tranquilla. Lei ha verificato tutto, le ho dato tutto il materiale possibile, era in assoluta buona fede», conclude Eliana, difendendo la D'Urso.