Eleonora Daniele , "parolaccia" in diretta a Storie Italiane. Lei s'infuria: «Non la voglio sentire neanche per scherzo». Pochi minuti fa, si è concluso il programma mattutino di Rai1 che racconta la cronaca. Oggi, si è tornati a parlare di vaccini anticovid e di liste di attesa. Tra gli ospiti in collegamento, il virologo Francesco Broccolo e Bobby Solo, in attesa della chiamata del vaccino in Veneto.

Eleonora Daniele si collega con il cantante e gli chiede come sta vivendo il momento di attesa. «Non vedo l'ora di vaccinarmi - spiega Bobby Solo - anch'io vivo in casa con la paura. Come consigliava il professor Broccolo prendo vitamine, probiotici, zinco. Ma questo virus è un figlio di una buona donna, se vuole ti prende».

L'espressione colorita, però, non piace alla conduttrice che immediatamente prende le distanze: «Non mi nominate le donne, in nessun senso e in nessun caso. Non le toccate con niente. So che lo hai detto in forma allegorica, ma le donne non si toccano neanche con le battute». Bobby Solo si scusa, spiegando che era una battuta. Dopo la precisazione, la trasmissione prosegue e si torna a parlare di vaccini.

