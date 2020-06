Eleonora Daniele commossa per la dedica di Mara Venier: «Non è da tutti giorni emozionarsi così». Eleonora Daniele è diventata mamma ed è rimasta colpita dall'affetto dimostrato dei suoi colleghi, soprattutto dalla dedica speciale di Mara Venier. Durante la diretta di 'Domenica In' la conduttrice ha mandato in onda un filmato in suo onore e della piccola Carlotta. Le due sono legate al punto che la conduttrice di 'Storie Italiane' ha scelto 'zia Mara' come madrina di battesimo di sua figlia.

«Voglio salutare Eleonora Daniele, voglio salutare lei e Giulio che sono diventati genitori di Carlotta. Li voglio salutare con questo filmato…», ha annunciato Mara Venier presentando un collage di foto della neomamma. Il ringraziamento di Eleonora Daniele non si è fatto attendere. «Grazie alla madrina del cuore per questo filmato che mi ha fatto commuovere oggi. Sempre straordinaria: grazie Mara per questa bellissima sorpresa che ho visto nella tua 'Domenica In' di successo con la nostra Carlotta tra le braccia… sei speciale. Non è da tutti i giorni emozionarsi così! Fra un po’ battezziamo», ha scritto sui social.

«Non potevi scegliere madrina migliore.... È fortunata la piccola Carlotta», ha commentato un follower. In molti si sono congratulati con Eleonora Daniele e hanno apprezzato la sua scelta di chiedere a Mara Venier di fare da madrina alla piccola Carlotta. Glielo chiese in diretta, nel corso di un'intervista a 'Domenica In' e in un momento che si rivelò molto emozionante per tutte.

Ultimo aggiornamento: 13:41

