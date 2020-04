Marco Liorni, Elena Santarelli scoppia a piangere a Italia Sì: «Sono un essere umano anch'io...». Momento di commozione oggi a Italia Sì. Alla fine di una serie di servizi dedicati alla quarantena e alla Pasqua in tempo di coronavirus, la regia rientra in studio.

LEGGI ANCHE: Pechino Express, flirt con Ema Kovac? Gennaro Lillio chiarisce tutto

A quel punto Marco Liorni avrebbe dovuto commentare i video andati in onda, uno sui controllo stradali in vista della Pasqua e un altro sugli auguri dei vip. Ma si accorge che qualcosa non va. Elena Santarelli si è commossa e il conduttore le dà la parola dicendo: «Anche Elena come tanti passerà le feste lontana dai genitori».

«Mi sono commossa - spiega Elena Santarelli in lacrime - sono un essere umano anch'io e come a tutti nella mente mi rimbomba una domanda, quando finirà tutto questo?». E conclude: «Auguro a tutti una Pasqua a tutti».

Ultimo aggiornamento: 12 Aprile, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA