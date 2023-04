Elena Di Cioccio, la rivelazione choc a Verissimo: «L'Hiv? So chi mi ha infettata, era una relazione stabile»

Elena Di Cioccio torna in tv per raccontare la sua storia. Ha scelto il salotto di Silvia Toffanin la conduttrice per ripercorrere i dolorosi momenti della sua vita. Dalla malattia al suicidio della mamma, l'ex Iena è un fiume in piena nella puntata di sabato 8 aprile di Verissimo. Dopo 21 anni di silenzio l'attrice rompe il silenzio e rivela di essere sieropositiva. L'annuncio choc è stato fatto in diretta a Le iene con un monologo molto toccante. Ma nel salotto di mediaset sabato ha ripercorso tutte le tappe della sua dolorosa storia ma anche della forza che ha ora acquisito.

Elena Di Cioccio, l'infanzia e la malattia: il racconto

La storia di Elena è raccontata nel libro «Cattivo sangue». Dall'infanzia difficile, alle dipendenze dalle droghe, ai disturbi alimentari alla morte della madre per arrivare alla malattia. In quel momento, quando ha scoperto di avere l'Hiv, Elena aveva un compagno che le è stato a fianco con amore e devozione. È tutto scritto nel libro. ma quello che non c'è scritto in Cattivo sangue è come Elena si sia infettata.

La rivelazione a Verissimo

Così alla domanda di Silvia Toffanin se sapesse chi l'ha infettata, la Di Cioccio non ha esitato: «Se ho un’idea di come ho fatto a infettarmi? “Sì. Non l’ho raccontato nel libro perché chi mi conosce personalmente poteva rintracciare il perimetro e non volevo che qualcuno potesse ricevere una telefonata sgradita. Ma era dentro una situazione di relazione stabile».