Si conclude oggi la prima edizione del Concorso lirico internazionale “Tebaldi-Gigli-Corelli”: alle 17, sul palco del Teatro Rossini di Pesaro saliranno i vincitori della nuova, prestigiosa competizione marchigiana, al fianco della Form Filarmonica Marchigiana diretta da Alessandro Bonato.

I premiati

Su ben 160 partecipanti da tutto il mondo sono stati premiati al termine della finale, che si è svolta venerdì scorso, 15 marzo: il mezzo-soprano Ekaterine Buachidze (Georgia, 1° premio), il basso-baritono Christian Pursell (Usa, 2° premio ex aequo), il soprano Yerang Park (Corea del Sud, 2° premio ex aequo), il soprano Mar Morán (Spagna, 3° premio ex aequo), il tenore Hyun-Seo Park (Corea del Sud, 3° premio ex aequo). La competizione, promossa e ospitata dal Comune di Pesaro, si è svolta al Teatro Rossini di Pesaro dal 12 al 15 marzo all’interno del cartellone di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024.

La giuria

La giuria presieduta da Dominique Meyer, sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, era composta dai rappresentanti dei più importanti enti lirici marchigiani: Ernesto Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival di Pesaro, Enrico Lombardi per la Fondazione Rete Lirica delle Marche, Vincenzo de Vivo, direttore artistico della Fondazione Teatro delle Muse di Ancona, Paolo Gavazzeni, direttore artistico dell’Associazione Arena Sferisterio di Macerata, Riccardo Serenelli, direttore artistico Associazione VillaInCanto - Gigli Opera Festival di Recanati, Gianni Tangucci per la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, e il prof. Ludovico Bramanti, docente del Conservatorio Rossini di Pesaro.

I premi speciali

Oltre a quelli previsti dal bando di concorso, i rappresentanti degli Enti hanno messo in palio anche dei premi speciali: Ekaterine Buachidze è stata selezionata dalla Fondazione Renata Tebaldi di San Marino per l’ingresso diretto alla finale del Concorso internazionale di canto Tebaldi 2024; la cantante georgiana sarà inoltre ospitata nella rassegna estiva 2024 organizzata dalla WunderKammer Orchestra di Pesaro e all’interno del Gigli Opera Festival 2024 promosso dall’associazione Villa InCanto che ospiterà anche il tenore Hyun-Seo Park.

La soddisfazione

Per Katiuscia Cassetta, presidente del Consorzio Marche Spettacolo, coordinatore dell’iniziativa promossa dalla Regione Marche «il successo di questa prima edizione conferisce prestigio a tutta la regione e premia lo sforzo sinergico di tante istituzioni del territorio. Un grazie sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione e, in particolare, ai membri di una commissione di assoluto valore che hanno lavorato nel corso di questa settimana con grande professionalità e spirito di collaborazione». Il presidente della giuria Dominique Meyer, si è complimentato con gli organizzatori e i partecipanti, anche quelli che non sono giunti in finale: «Voi tutti avete scelto una carriera difficile ma vi voglio ringraziare per il vostro impegno e per la vostra dedizione perché il vostro sarà un mestiere di grande importanza: voi siete gli ambasciatori della bellezza del futuro».