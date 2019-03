Ed Sheeran apre il suo pub a Londra: si chiamerà come una delle sue canzoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantante Ed Sheeran aprirà il suo locale: sarà un pub ristorante con musica dal vivo, come logico aspettarsi data la grande passione per la musica dell’artista britannico, e avrà il nome di una delle sue canzoni. Secondo quanto riporta il tabloid The Sun , Sheeran avrebbe acquistato a Portobello Road un ex ristorante spagnolo, Galicia, per oltre un milione di sterline.La sua intenzione sarebbe quella di far ristrutturare le mura e trasformarlo in un pub con musica dal vivo, il cui nome sarà Castle on the hill, come una sua famosa canzone. I lavori, già iniziati, dovrebbero concludersi presto, con il pub che potrebbe aprire già ad aprile.La speranza ovviamente per Sheeran è che il suo pub faccia grandi affari: a differenza di quanto avviene nel resto del Paese, dove in media - secondo l’allarme lanciato qualche giorno fa dalla Campaign for Real Ale, l’associazione dei volontari che tutela la birra e i pub - chiude i battenti un pub ogni 12 ore, 18 a settimana. Colpa anche delle tasse sugli alcolici, già aumentate molto, e che il governo vuole aumentare ancora.