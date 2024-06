Il Premio Valeria Moriconi “Protagonista della scena” 2024, sarà consegnato domani, sabato 15 giugno, alle ore 18 al Teatro Pergolesi di Jesi, ad Elena Bucci, attrice, autrice e regista, tra le voci più interessanti del panorama teatrale contemporaneo, con una motivazione che evidenzia «una linea netta e solida che unisce tre mondi, relativamente distanti nel tempo, ma uniti sotto il profilo artistico. Eleonora Duse, Valeria Moriconi e Elena Bucci, attrici che hanno rinnovato il teatro con la loro presenza scenica e una recitazione che ha aperto a nuovi registri e inesplorate profondità, nell’anno in cui si ricorda il centenario della morte di Eleonora Duse, e nel ricordo sempre vivo di Valeria».

Elena Bucci, lei ha sempre praticato una sua concezione dell’affrontare il palcoscenico, così come il cinema, la tv e oggi frequenta Ibsen come Brecht, così come Eleonora Duse, su cui ha in repertorio due spettacoli.

«Oggi forse il teatro appare meno ricco di un amore che animava, innalzava gli animi, rubava ogni forza, legato comunque a radici lontane. Ricordo di essere stata qui a Jesi, al Pergolesi, nel 1994, ero giovanissima, con la compagnia di Leo De Berardinis, dove abbiamo presentato, per tre giorni, “Il ritorno di Scaramouche” e voi, già allora, avevate un Teatro “ardito”, con un cartellone che sceglieva le strade che portano alla vera essenza dell’arte scenica. Purtroppo la politica non è riuscita a dare al teatro quella struttura che tenga conto della coscienza e della conoscenza del passato. Come si coinvolgono le nuove generazioni, col teatro commerciale? Ma andiamo! Talvolta, anche nella scelta degli attori, si assiste ad una specie di degrado del nostro mestiere, non ad un traguardo da tagliare».

Cosa sono la Duse e Valeria Moriconi per lei?

«Due personalità di cui abbiamo la testimonianza della vertiginosa esperienza dal vivo solo per Valeria, e della Duse per la quale il teatro non era una mera riproduzione della realtà ma una trasposizione che ha basato la sua forza sul desiderio estremo, quasi, di rivoluzionale il proprio tempo. Hanno messo in scena, con coraggio, la propria essenza, assumendosene la responsabilità. Seguendo la Moriconi, per esempio, dalla platea, ho sempre avuto l’idea di un “sentire unico” fra palcoscenico e pubblico. Pur avendo la coscienza che siamo tutti diversi. C’è un processo alchemico che si crea con il pubblico. È l’essenza del recitare».

Lei presenterà un atto unico, “Canto alle vite infinite”, cosa è?

«Quel salto mortale che ci hanno insegnato la Duse e Moriconi: una sensazione della verità di sapersi immergere anche nelle vite degli altri e dare voce, attraverso il teatro, a coloro che la storia spesso non ascolta e non racconta. Ho sentito la forte esigenza che mi spinge anche a lavorare con i musicisti passando dalla scrittura all’improvvisazione e viceversa ed avrò accanto il musicista Christian Ravaglioli».

Il premio “Valeria Moriconi, Futuro della scena”, sarà assegnato, nel corso della serata, alla giovane Marina Occhionero.

«L’ho segnalata io, la trovo particolarmente meritevole e promettente, Mi ha colpito. Sta già trovando la sua cifra definitiva su cui lavorare».