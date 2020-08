Fabrizio Bosso e Saxofollia al Barco Ducale di Urbania

URBANIA - Il grande jazz arriva a Urbania per Durante Festival: mercoledì 12 agosto alle 21,15, al Barco Ducale, Fabrizio Bosso, meravigliosa tromba del panorama jazz, sarà sul palco con il quartetto Saxofollia (formato da Biccio Benevelli, sax soprano e alto, Giovanni Contri, sax alto e tenore, Marco Ferri, sax tenore e Alessandro Creola al sax baritono). La duttilità e la versatilità del quartetto di fiati, in grado di passare rapidamente da morbide sonorità vicine alla musica classica ad atmosfere swing tipiche della big bang, rendono questo inusuale spettacolo qualcosa di nuovo ed esclusivo nel quadro del jazz italiano, impreziosito dai virtuosismi di un grande fuoriclasse come Bosso. Ascoltermo: Thelonious Monk, Quincy Jones, Dizzie Gillespie, Benny Golson, più legati alla tradizione jazzistica, per arrivare a ad altri ambiti musicali come lo Choro Brasiliano (Do Bandolim) o il jazz europeo di Richard Galliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA