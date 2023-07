lo di sport, Federico Buffa sarà domani domenica 9 luglio (ore 21,15) in piazza del Comune a Mondolfo per raccontare il suo “Due pugni guantati di nero”, accompagnato dal pianoforte di Alessandro Nidi. Nasce quindi una nuova collaborazione nella provincia di Pesaro e Urbino tra Amat e il Comune di Mondolfo che si inaugura con questo primo evento estivo. Con la sua ben nota capacità di raccontare l’umanità che si annida a volte nei fatti di sport, Buffa, rivive sul palco la giornata del 16 ottobre 1968 alle Olimpiadi a Città del Messico.



La storia



I velocisti Tommie Smith e John Carlos sono rispettivamente sul primo e sul terzo gradino del podio dei 200 metri: voltandosi verso la bandiera statunitense, sopra gli spalti abbassano la testa, indossano un guanto nero, hanno il pugno alzato, i piedi scalzi, la giacca della tuta aperta e al collo una collanina di pietre, per ribadire la battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Sul secondo gradino dello stesso podio sale l’australiano Peter Norman, che per solidarietà con i due atleti indossa la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights. Quella protesta simbolica mette però subito fine alla carriera di Smith e Carlos, trasformandone la vita in un inferno di critiche, minacce e intimidazioni: uno camperà lavando auto, l’altro come scaricatore al porto di New York. «Nulla pare cambiato da quel gesto dei due atleti nel 1968», racconta Buffa. «La particolarità di questa storia è il collegamento con l’episodio del 2016: Colin Kaepernick, il quarterback dei San Francisco 49ers che si mette in ginocchio durante l’inno nazionale per protestare contro la violenza brutale delle forze dell’ordine verso i neri. Anche in questo caso, finita la stagione, Kaepernick finì vittima di un palese caso di mobbing, ben camuffato, che non gli fece più mettere piede su un campo da football. Un gesto iconico che Martin Luther King fa davanti all’organizzatore della marcia su Selma (1965). Quella marcia ha un valore enorme per la comunità nera, ed è quello che porta la stilografica di Lyndon B. Johnson a mettere il suo nome sulla legge per i diritti civili».

Lo spettacolo

Lo spettacolo propone dunque «il percorso di questi due uomini dalla metà degli anni ’60 fino ad oggi, ma anche la storia di questi “gesti simbolici” che molti atleti hanno fatto e come sono stati percepiti». Inginocchiarsi è un gesto che è arrivato fino ai mondiali in Qatar: «È completamente inutile questa gestualità se rimane solo formale: l’assenza di una reale sofferenza svuota totalmente il gesto di senso, così come l’assenza di conseguenze. Negli Stati Uniti gli atleti che hanno “osato” sono stati seguiti tutti i giorni della loro vita dal Fbi come se fossero dei criminali. Un peccato perché lo sport è popolare e potrebbe davvero fare la differenza nel lanciare messaggi giusti, purché sentiti». Ma anche un giornalista sportivo ha un ruolo importante: «Ho un ruolo lillipuziano in questo contesto, ma penso che ci siano delle storie che devono essere raccontate. Ad esempio per il Giorno della Memoria mi venne chiesto di raccontare il lavoro di Matteo Marani sull’allenatore del Bologna Arpad Weisz, scomparso misteriosamente perché ucciso con tutta la sua famiglia nel campo di concentramento di Auschwitz il 31 gennaio 1944, ma il mondo non lo sapeva…».