Drusilla Foer ha bestemmiato in diretta al festival di Sanremo 2022? Il giallo. Il video incriminato

Giallo a Sanremo 2022: Drusilla Foer ha bestemmiato in diretta sul palco dell'Artiston? Secondo quanto scrivono diversi utenti su twitter, la co-conduttrice della terza serata del Festival avrebbe bestemmiato, imprecato secondo alcuni, nel momento in cui si è "tirata via" i baffetti di Zorro utilizzati in un momento dello show di questa sera.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Sanremo 2022, Drusilla-Zorro e il naso di Amadeus IL FESTIVAL Sanremo 2022, Roberto Saviano e il suo monologo all'Ariston: il... SPETTACOLI Sanremo 2022, Orietta Berti: "Achille Lauro? Sono abituata alle... SPETTACOLI Sanremo 2022, Michele Bravi e l'omaggio a Drusilla

Tra gli altri Selvaggia Lucarelli ha postato su Twitter il video del momento incriminato. Si vede la co-conduttrice della terza serata levarsi velocemente i baffi di zorro e la si sente imprecare, per il dolore, chianado il capo. Per molti utenti avrebbe detto una bestemmia. Altri dicono che si sarebbe fermata in tempo.

Seguiranno polemiche. Garantito.

Ultimo aggiornamento: 23:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA