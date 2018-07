Dramma per la pornostar Mia Khalifa, colpita al seno durante una partita di hockey

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho afferrato il mio petto e non volevo lasciarlo perché se lo avessi fatti sentivo che il sangue sarebbe stato ovunque». Così, una delle più celebridel canale web PornHub racconta ilvissuto durante una. Il disco lanciato da un giocatore durante una partita di playoff dei Capitals l'ha colpita in pieno sul seno rifatto. La ragazza, 25 anni, dovrà essere operata.«Ero seduta dietro il vetro durante la partita, mi ha preso così alla sprovvista, non avevo idea che sarebbe arrivato contro di me. Il mio seno sinistro si è sgonfiato e ora dovrò operarmi per sistemarlo».La pornostar americo-libanese ha dato la notizia direttamente su Instagram ai suoi quasi 9 milioni di fan pubblicando le foto del disco e di se stessa subito dopo l'infortunio. Un'intervento chirurgico necessario per Mia Khalifa sia per la sua salute che per il proseguo della sua carriera nel mondo dell'hard.