Morta Doris Day, la fidanzata d'America: l'attrice aveva 97 anni

è morta a 97 anni: l'attrice era la fidanzata d'America. La star si è spenta nella sua villa a Carmel, in California, circondata da amici e familiari. Fra gli anni 50 e 60 è stata di gran lunga l'attrice-cantante più famosa degli Stati Uniti segnando la storia delle pellicole musical.A confermare la morte dell'attrice è stato lo staff della fondazioen Doris Day AnimalE' stata regina del box office con film quali "Pillow Talk" and "That Touch of Mink" e in testa all'hit parade con numerose canzoni fra le quali spicca "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera) lanciata anche dal film di Alfred Hitchcock "L'uomo che sapeva troppo".L'attrice, cantante e ballerina, repubblicana di ferro, era una delle ultime rimaste dell'età d'oro del cinema hollywoodiano. I suoi film al fianco di Rock Hudson negli anni Sessanta sbancarono il botteghino. Nella sua età anziana si era dedicata a proteggere gli animali. Figlia di immigrati tedeschi, il suo vero nome era Doris Mary Ann Kappelhoff.