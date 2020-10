Eleonora Daniele, Tapiro d'Oro di Striscia la Notizia dopo le scuse a Chiara Ferragni

Dopo le scuse in diretta a Chiara Ferragni per Eleonora Daniele c'è il Tapiro d'Oro. Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli fa una consegna speciale alla conduttrice di "Storie Italiane". Per la Daniele si tratta del suo secondo tapiro.

Questa settimana Eleonora Daniele è stata travolta dalle polemiche dopo aver detto in diretta: «Sbaglio o da Chiara Ferragni non ho sentito dire nulla riguarda al Covid? Un’influencer come lei non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i giovani che la seguono?». Parole che non sono andate giù a Fedez, che ha reagito ricordando alla conduttrice di Storie Italiane la raccolta fondi milionaria per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele, organizzata da lui e da sua moglie per realizzare «l’unica opera straordinaria di terapia intensiva sul territorio milanese». La Daniele, accortasi della gaffe, si è subito scusata con la Ferragni sia via social che in diretta a "Storei Italiane": «Ho dimenticato di ricordare il suo grande impegno nel pieno della pandemia durante il lockdown. Lo sfogo del momento di Fedez - ha poi raccontato la Daniele - ha generato una sorta di bullismo sui social di cui sono stata vittima». Questo, però, non è servito a evitarle la consegna del Tapiro d’oro da parte di Valerio Staffelli.



Per Eleonora Daniele si tratta del secondo Tapiro d’oro, dopo quello ricevuto nel febbraio 2019 per aver preso le difese di Achille Lauro e del brano “Rolls Royce”: «Comunque meglio Fedez di Achille Lauro», ha commentato sorridendo la conduttrice.

