Giuni Russo, ira della compagna: «La Rettore mente, rispetto per il suo male»

Donatella Rettore

Maria Antonietta Sisini, produttrice, principale collaboratrice e compagna di vita di Giuni Russo per 36 anni, che smentisce le dichiarazioni fatte dalla 66enne Donatella Rettore venerdì nella trasmissione di Rai1 "Vieni da me" con Caterina Balivo : «Rettore non ha visto né sentito Giuni negli ultimi anni». , produttrice, principale collaboratrice e compagna di vita di Giuni Russo per 36 anni, che smentisce le dichiarazioni fatte dalla 66enne Donatella Rettore venerdì nella trasmissione di Rai1 "" con: «Rettore non ha visto né sentito Giuni negli ultimi anni».

Tutti su @RaiUno: la settimana di @vienidameRai si conclude con la lavatrice della mitica @Rettore_ ✨❤️ Seguiteci e commentate con #vienidame pic.twitter.com/8EOQciA60z — Caterina Balivo (@caterinabalivo) 18 ottobre 2019

Purtroppo sono costretta a rompere il mio riserbo sulla malattia di Giuni Russo, artista con la quale ho lavorato e vissuto per 36 anni e di cui porto avanti l'eredità artistica. Mi riferisco alle dichiarazioni di Donatella Rettore nella trasmissione Tv "Vieni da me" di Rai1

Rettore - ribadisce Sisinni - non ha visto ne sentito Giuni negli ultimi anni. Giuni nel 2004 non ha fatto chemioterapia, ha smesso nel 2003. Dopo le sedute di chemio non aveva nessuna voglia di parlare al telefono con chicchessia... Giuni è stata assistita dalla sottoscritta e dalla Vidas, che non smetterò mai di ringraziare perchè grazie alle loro cure Giuni non ha sofferto. Non vado oltre, perchè ho sempre tenuto il riserbo che Giuni merita





Caterina Balivo, il dolore segreto «Mi è stato vicino solo Alfonso Signorini»



Le dichiarazioni della Rettore

Ieri, Donatella Rettore, ospite del programma di Caterina Balivo, aveva detto: , conclude la produttrice, musicista e scrittrice, che dopo la morte di Giuni Russo, si è dedicata a preservarne l'eredità artistica con l'Associazione Giuni Russo.Ieri, Donatella Rettore, ospite del programma di Caterina Balivo, aveva detto:

Ho accompagnato Giuni Russo attraverso l'estate del 2004, non mi è piaciuto che abbia sofferto così tanto. Secondo me bisogna lasciare una libera scelta a chi vuol soffrire fino all'ultimo e a chi se ne vuole andare con dolcezza

.

Ricordo che mi chiamava dopo le sedute di chemioterapia. Mi diceva "sto talmente male, se parliamo mi sento meglio"

, aveva aggiunto Rettore, cogliendo lo spunto per una riflessione sul fine vita.

Non mi è piaciuto che abbia sofferto così tanto. Secondo me bisogna lasciare una libera scelta a chi vuol soffrire fino all'ultimo e a chi se ne vuole andare con dolcezza

.

Ultimo aggiornamento: 20 Ottobre, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA