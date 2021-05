Terence Hill si spoglia dell'abito talare, Don Matteo lascia la canonica a Raoul Bova

ROMA - Don Matteo cambia volto. Non è ufficiale, ma i rumors sostengono che il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova sarebbe imminente. La Rai ancora non ha ufficializzato il cambio di testimone. Secondo Tv Blog, però, dopo 12 anni, Terence Hill, il personaggio indiscusso della serie televisiva di successo, lascerà. A vestire l'abito talare sarà il sex symbol Raoul Bova. Che ringiovanirà Don Matteo, facendolo diventare un fascinoso e attraente sacerdote. Probabilmente però sempre con la stessa bicicletta.

Per Terence Hill, 82 anni, è il secondo passaggio del testimone in una serie televisiva di successo. Lo ha già fatto infatti in "Un Passo dal Cielo", fiction come Don Matteo prodotta da Lux Vide. In quel caso a subentragli è stato Daniele Liotti, ora amatissimo dal pubblico tv.

