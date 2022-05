Don Matteo 13 sospeso, i fan dovranno aspettare prima di rivedere Don Massimo: ecco il motivo

L'eredità di Terence Hill è in buone mani: Don Matteo 13 piace e fa il pieno di ascolti, ma i fan dovranno aspettare due settimane prima di rivedere sul piccolo schermo Don Massimo/Raoul Bova. Dalla puntata di ieri il nuovo protagonista ha fatto breccia nel cuore di tutti e quindi qualcuno non ha gradito la sospensione della serie. Don Matteo 13, infatti, salta un giovedì.

APPROFONDIMENTI ALLERTA SPOILER Amici 21, la semifinale: ecco chi sono i finalisti. Attacco di panico...

Si tratta solo di un piccolo cambiamento nel palinsesto messo in atto per dare spazio all’Eurovision Contest che si terrà a Torino e vede in gara per l'Italia Blanco e Mahmood con la loro Brividi. Grande attesa anche per Achille Lauro, sul palco per San MArino. La programmazione riprenderà la settimana successiva con un doppio appuntamento, martedì 17 e giovedì 19 maggio, sempre su Rai 1 in prima serata.

La puntata di ieri ha incollato alla tv 6.2 milioni di spettatori, pari al 30% di share. La serie si riconferma la trasmissione più vista della serata, al punto da costringere L'Isola dei Famosi a cambiare giorno per non competere. «Chiesa piena e io piango per don massimo Si, gli sto iniziando a volere sinceramente bene», si legge su Twitter. “«Don Massimo non è Don Matteo e lo sappiamo tutti ma a me Raoul Bova sta piacendo molto in questo ruolo. È entrato bene nella parte e adoro il modo in cui stanno caratterizzando la sua storia», scrive un utente. E ancora: «Io inizio a voler sinceramente bene a don massimo». «Don Massimo per me un grande si. Raoul Bova non sta deludendo, hanno scelto la persona giusta che sostituisse Don Matteo al meglio senza rovinare la serie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA