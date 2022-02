Domenica In, panico dopo l'ingresso di Iva Zanicchi: «Lei non può salire sul palco». Che è successo

Momenti di imbarazzo dopo l'arrivo di Iva Zanicchi a Domenica In. La cantante, che ha partecipato all'ultimo festival di Sanremo, ha voluto citare e ringraziare gli autori della sua canzone. Uno dei quali, Italo Ianne, si è alzato tra il pubblico ed è salito sul palco. La conduttrice ha dovuto bloccarlo a malincuore.

È scattato il panico perché per rispettare i protocolli Rai non sono autorizzate a salire sul palco le persone che non si sono sottoposte al tampone. «Lei non può salire, è per il Covid». A quel punto anche Iva Zanicchi lo invita a scendere.

Pochi attimi di caos e poi finalmente l'esibizione. Iva Zanicchi ha portato in questa edizione della kermesse il brano "Voglio amarti" e ha fatto alzare tutti in piedi in ogni occasione. Infine, prima di uscire di scena ha voluto ricordare ancora una volta l'amica e collega Milva, scomparsa poco tempo fa.

