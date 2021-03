Domenica Live, l'incontro tra le mogli di Gianfranco Funari: imbarazzo in studio. Barbara D'Urso lo risolve così

Incontro tra le mogli di Gianfranco Funari, per la prima volta, a Domenica Live. Morena Zapparoli, vedova di Funari, aveva lanciato l’appello proprio dal salotto televisivo di Barbara D’Urso, la scorsa puntata. Obiettivo, riunire le donne importanti nella vita di Funari, nel giorno del suo compleanno. All’invito ha risposto la seconda moglie Rossana Seghezzi. La prima è venuta a mancare tempo fa.

Rossana Seghezzi, dopo aver visto un video sulla storia degli amori di Funari, commenta: «Sono stata tradita».

Funari l’ha lasciata per la truccatrice ricorda l'ex moglie.

«Ho sofferto - prosegue - I primi due/tre anni dopo la separazione, non avevo rapporti con Gianfranco. Poi ci siamo riavvicinati. Ho scritto un libro, nato come un diario, quando Gianfranco mi ha lasciata. La mia psicologa mi aveva consigliato di farlo. L’ho intitolato “Amame de meno”, frase che diceva lui. Il sottotitolo, però, è “Il racconto di una delle mie vite”. Non bisogna disperare. Io dieci anni dopo ho trovato l’amore».

Morena Zapparoli aggiunge: «Rossana è stata una delle prime persone che Gianfranco mi ha presentato».

Rossana Seghezzi ha capito subito che Funari si era innamorato di Morena: «Al matrimonio non sono stata invitata, non so perché».

Momento di imbarazzo in studio. La situazione viene risolta da Barbara D’Urso: «Gianfranco era così».

Si parla ancora di amore. E anche di tradimenti.

Morena Zapparoli mette «la mano sul fuoco» di non essere mai stata tradita, perché era sempre insieme a Funari.

Seghezzi scherza, insinuando il dubbio: «I camerini sono tremendi… anche io stavo ventiquattro ore su ventiquattro con lui».

L’obiettivo di Morena Zapparoli di riunire le donne di Funari non è stato pienamente raggiunto. L’unica figlia di Funari, Carlotta, ha deciso di non andare in trasmissione, ma ha inviato una lettera, in cui ricorda Funari, personaggio, ma soprattutto parla di Funari “papà”.

Tra Carlotta Funari e Morena Zapparoli, in passato, ci sono stati momenti difficili, ma dalla lettera si evince che è tutto passato.

Barbara D’Urso chiude con un richiamo al compleanno: «Auguri Gianfranco! Riunire le donne che più hanno amato Funari per me è stato un dono».

