Domenica live choc: Denis Dosio ha "comprato" i suoi follower?

Al Grande Fratello Vip il successo di Denis Dosio, che Barbara D’Urso definisce il suo «prediletto», torna ad essere oggetto di racconto e dibattito a Domenica Live. L’interrogativo è sui “numeri” del riscontro del giovane, che, secondo alcuni, sarebbero stati “truccati”. Questa la rivelazione della busta choc.

«Denis, fuori dai social, è una persona strasensibile e buona - dice il fratello - sui social sembra presuntuoso».A puntare il dito è Biagio D’Anelli, in studio con altri opinionisti: «Il suo profilo è stato analizzato prima di entrare nella Casa. Pare che prima di acquisire la notorietà televisiva, Denis abbia usato dei trucchetti. Dagli inside si vede che perde mille follower al giorno e poi ne acquista 14mila magicamente. Nemmeno Oprah o le sorelle Kardashian. Ho una persona pronta a portare il grafico. Sono trucchetti, non è giusto».Il fratello lo difende: «Non ha mai usato nessun trucco. All’inizio, quando è partito non aveva molti follower, poi ha iniziato a fare video diversi da quelli degli altri e ha ottenuto successo».