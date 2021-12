Domenica In, puntata di Santo Stefano saltata: staff di Mara Venier in quarantena

La Rai per questo Santo Stefano cambia il palinsesto. Domenica In salta a causa di un membro dello staff risultato positivo al Covid. Poche ore dopo l’annuncio della diretta della puntata speciale delle festività, la produzione della trasmissione ha dovuto fare retromarcia specificando che la persona contagiata aveva presenziato alle prove di giovedì, per questo per motivi di sicurezza si è preferito annullare la messa in onda, ma Mara Venier non era presente alle prove. In Rai scatta quindi la quarantena. Da programma oggi ci sarebbe dovuta essere una puntata speciale con ospiti Il Volo e Stefano De Martino e alcuni tra i ballerini di Ballando con le Stelle.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Bobo Vieri positivo al Covid, Costanza Caracciolo: «A Natale...

Domenica In, cosa andrà in onda al suo posto

La Rai decide così di cambiare le carte in tavola e per gli italiani che erano pronti a mettersi di fronte al televisore per vedere il loro programma domenicale oggi ci sarà un “best of” da Verdone a Zucchero. Il meglio del 2021. Le parti dei momenti cult di questa edizione, ma l'intervista ai tre tenori andrà comunque in onda perchè era stata registrata precedentemente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA