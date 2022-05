Domenica In Show, tutti gli ospiti e le sorprese della serata di Mara Venier: il grande ritorno in tv di Alessia Marcuzzi

Tutto è pronto per la grande festa di stasera in casa Rai 1. Mara Venier torna in prima serata per celebrare il suo programma piu' amato dal pubblico. Alle 21.30 il mamma Rai spegnerà le 30 candeline di Domenica In. Saranno tantissimi gli ospiti che raggiungeranno Zia Mara nello studio Fabrizio Frizzi per festeggiare insieme a lei questo traguardo importantissimo.

Domenica In Show, stasera si festeggiano i 30 anni

«La prima Domenica In risale a 29 anni fa in realtà il prossimo anno saranno 30 anni, stasera sarà una grande festa». Queste le parole dell'emozionata conduttrice della domenica nello studio del Tg 1. «Mi verranno a trovare tanti amici, primo tra tutti Renzo Arbore che è stato il primo gli imput, a darmi i consigli piu' belli e piu' saggi fatti d'amore quando io ho cominciato la mia prima Domenica In perché sono 13 edizioni e con il prossimo anno 14 che io conduco questo programma».

Mara Venier alla conduzione anche il prossimo anno: è ufficiale

Lo riconferma quindi la Venier che il prossimo anno lei ci sarà. E a chi la vedeva già in pensione aveva risposto dal salotto di fabio fazio qualvhe giorno fa: «A me sta roba della vecchiaia e di uno che deve andare per forza in pensione mi ha stufato! Trovo tutto pesante. Uno può dire ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘mi ha stufato’… però la pensione, ‘sei vecchia’, queste cose mi fanno girare le scatole. Continuerò a fare Domenica In fino a che il pubblico mi seguirà. Non abbiamo mai avuto risultati così alti come quest’anno e quindi io continuo. Come fai a lasciare con dei risultati così straordinari? quando si stuferanno di me andrò in pensione davvero».

I ricordi più emozionanti

Quattordici anni della vita di Mara Venier sono stati dedicati a Domenica In e ora è il momento di raccogliere i frutti di tanto lavoro fatto di tanti successi ma anche tanti momenti delicati. «Il momento per me piu' emozionante è stato quando c'è stata la pandemia. Avevo troppa paura si parlava solo di morti per le strade in Italia non c'era nessuno e io avevo deciso di chiudere il programma. Ho smesso una settimana ma la domenica successiva sono tornata in tv. Lo studio era vuoto e io tra una pubblicità e l'altra non facevo che piangere. Ma io credevo che era giusto che io stessi li per cercare di tenere compagnia alle persone che in questi anni mi hanno dimostrato tantissimo».

Il ritorno della Marcuzzi in tv

Stasera insieme ad Arbore ci sarà un altro super ospite: Alessia Marcuzzi. La showgirl torna in tv (in Rai e non in Mediaset) dopo un anno lontano dai riflettori con una "canzone a sorpresa" e «non vede l'ora» e lo grida a gran voce su Instagram. Ma oltre a lei saranno tantissimi gli ospiti chiamati per brindare insieme a questo traguardo.

Tutti gli ospiti

Da De Martino alla Vanoni ecco chi sono gli ospiti (e cosa faranno)

Il Volo. Dopo l’ospitata all’ultimo Eurovision Song Contest, vinto dall’Ucraina, il trio si esibisce sulle note di un omaggio musicale a Ennio Morricone e della canzone vincitrice di Sanremo 2015,

Grande Amore. Renzo Arbore. Secondo le anticipazioni, in studio Arbore canterà il brano ‘Io faccio ‘o show’. Non mancherà, però, anche lo spazio con Mara Venier dedicato ai ricordi.

Gigi D’Alessio. Il cantautore napoletano accontenterà le richieste del pubblico al pianoforte.

Stefano De Martino. Per il conduttore di Stasera tutto è possibile è prevista in scaletta una sorta di co-conduzione di Domenica In Show. L’ex ballerino ad Amici guiderà alcuni momenti di gioco insieme a Francesco Paolantoni.

Vincenzo De Lucia, l'imitatore tornerà anche stasera ma stavolta vestirà i panni di Maria De Filippi.

Ornella Vanoni. L’artista canterà Un sorriso dentro al pianto.

Shel Shapiro con La leggenda dell’amore eterno.

Ferzan Ozpetek. Il regista sarà al tavolo insieme alla padrona di casa Mara Venier e all’attrice turca Selma Yilmaz, anche considerata musa dello stesso Ozpetek.

Luciana Littizzetto. La comica, in genere la domenica a Che tempo che fa, la sera di venerdì 27 maggio 2022 sarà tra gli ospiti non in studio, ma in collegamento.

«Ci saranno tante sorprese e tantissimi amici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche Luciana Littizzetto. Con Lucianina abbiamo preparato una cosa molto divertente insieme a Ferzan. E sempre tra gli ospiti avremo Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e tanti altri»

