Loretta Goggi a Domenica In, la battuta "intima" spiazza tutti: Mara Venier scoppia a ridere. Cos'è accaduto

Ospite di Domenica In, Loretta Goggi ha parlato della sua carriera e dello spettacolo che porterà in scena a breve, ‘Benedetta primavera’, a partire da venerdì 10 marzo, alle 21.30 su Rai1. Ma nella chiacchierata con Mara Venier non sono mancate battute e gaffe. In particolare, una battuta ‘intima’ della soubrette ha colpito il pubblico. La conduttrice ha detto ironicamente all’ospite di vederla «friccicarella», cioè molto attiva. Ma ecco che la risposta spiazza tutti: «Quella cosa non friccica!» replica la Goggi.

La battuta

Zia Mara è scoppiata in una fragorosa risata, tanto che Loretta si è resa conto di aver detto qualcosa di imbarazzante: «Ho detto qualcosa di tremendo» ha ribattuto subito la cantante, coprendosi il viso con le mani.

L'intervista

Dopo il siparietto, Loretta Goggi ha parlato del suo rapporto con i social. Diversi mesi fa, a causa delle critiche gratuite ricevute a più riprese, l’interprete ha chiuso i propri account e, al momento, non ha alcuna intenzione di tornare sui propri passi. E qui ha cominciato a fare del sarcasmo con la Venier, ironizzando sulle donne che insultano con cattiveria su Instagram e Facebook.